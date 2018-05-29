Коротченко: Депутаты – крысы, поедающие бюджет Украины

Сегодня, 20:02

Главный редактор журнала «Национальная оборона» сообщил, что политические партии тратят 85 миллионов гривен за несколько месяцев.

По словам Игоря Коротченко, нормальным партиям не дадут дорогу в парламент, так как там уже «сидят крысы, которые питаются бюджетом Украины как сыром». Журналист сравнил парламент с сыром, а политиков с крысами, которые поедают его изнутри, поэтому ничего хорошего из их политической деятельности не выходит. Коротченко сомневается, что в Украине в скором времени могут появиться партии, которые смогут поменять положение страны в лучшую сторону. Эксперт подчеркивает, что в СБУ "затыкают рты" всем инакомыслящим. Из потраченного политическими партиями государственного бюджета страны в 85,2 миллиона гривен больше всего потратил «Блок Петра Порошенко». Партия израсходовала 28,7 миллиона гривен за январь-март. На втором месте по бюджету оказался «Народный фронт» (20, 2 миллиона). «Самопомощь» потратила 20 миллионов гривен, возглавив третье место по затратам.