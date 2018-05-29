Саакашвили: ЕС должны ввести санкции против Украины

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Бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили призывает заморозить активы украинцев в Европе, а также выдвинуть санкции против Петра Порошенко.

Саакашвили предложил Европейскому союзу ограничить денежные активы политиков Украины на территории Европы, так как, по мнению политика, это краденые деньги. А санкции против президента Украины нужны в том случае, что если он проиграет на выборах в следующем году, то не сможет переехать в Европу на постоянное место жительства. «Он никуда не денется. В Россию он не уедет, а в Европу ему запретят выезд, для этого я сделаю все, что в моих силах. Если Порошенко и будут ждать в Европе, то это будет полиция и прокуроры», - заключил Саакашвили. Подчеркивается, что Саакашвили сообщил о своем возвращении на украинскую территорию под предлогом борьбы с коррупцией. Ранее Арсен Аваков заявил, что, если Саакашвили попытается пройти украинскую границу, то смертей не избежать. По мнению некоторых политологов, Саакашвили на Украине поддержат те, кто не переносит власть Украины, а таких там большинство.