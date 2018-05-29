Навальный из спецприемника заявил о готовящемся допросе по заявлению Тулеева

Сегодня, 19:10

Политические эксперты и практикующие юристы продолжают недоумевать по поводу «непотопляемости» Алексея Навального, который по существующим законам должен отбывать реальный срок за колючей проволокой. В это же время оппозиционер и «предводитель протестующих школьников» шлет сообщения во время отбытия административного ареста.

Навальный из спецприемника заявил своим сторонникам и представителям либеральной общественности о готовящемся допросе по заявлению Амана Тулеева о клевете. Несмотря на то, что дважды условно судимый оппозиционер по привычке ерничает в своем сообщении, отвечать за клевету, видимо придется.

Когда после трагедии в Кемерове Тулеев ушел с поста губернатора области, Навальный «пнул» его бездоказательным роликом о, якобы оставшейся в его владении губернаторской резиденции, а также 12 домов, хозяйственных построек и водоеме с фонтаном. По просьбе экс-губернатора, прокуратура проверила информацию, предоставленную Навальным, и нашла ее не отвечающей действительности.