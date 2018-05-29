Украина активно блокирует интернет-доступ к российским СМИ

Сегодня, 18:51

В Украине идет процесс блокировки онлайн-ресурсов российских СМИ в связи с соответствующим указом президента Порошенко.

Как сообщают пользователи, теперь при попытке открыть сайты таких ресурсов как ВГТРК, а также телеканалов НТВ, РЕН-ТВ, Россия 1, Россия-культура, Россия 24, РТР-планета, Цифровое ТВ, появляется оповещение о блокировке доступа согласно указу президента Петра Порошенко от 15.05.2017.

Помимо этого, недавно в число запрещенных ресурсов также были добавлены сайты РИА «Россия сегодня» и агентство РИА Новости Украина. Предполагается, что «черный список» юридических и физических лиц будет увеличиваться в будущем.

Данное происшествие вызвало ряд громких откликов среди обычных пользователей, а также среди высоко уполномоченных лиц. Так, например, Мария Захарова, будучи официальным представителем МИД РФ, назвала данный запрет «попыткой киевских властей зачистить информационное пространство страны», а генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что это «показатель бессилия киевского режима».

В ответ на блокировку глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответного запрета в отношении украинских СМИ в России не последует.

Напомним, что громкой новостью в сфере отношения украинской власти к российским СМИ стал также арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, произведенный недавно в Херсоне и до сих пор обсуждаемый прессой.