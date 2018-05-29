США недовольны решением Индии купить у РФ ракеты С-400 «Триумф»

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Несмотря на это, введение санкций в качестве наказания маловероятно. Об этом сообщает Уильям Торнберри, глава комитета палаты представителей США по ВС.

Представители правительства США явно недовольны и даже разочарованы окончательным решением Индии купить у РФ ракеты С-400 «Триумф». На этом этапе введение санкций в отношении Нью-Дели является маловероятным, об этом рассказывает Уильям Торнберри. Последний уточняет, что индийские власти подобным заявлением могут осложнить сотрудничество США в рамках оборонно-промышленной отрасли.

Отмечается, что речь идет о поставке в Индию американских беспилотников боевой направленности. По словам Торнберри, покупка российских ракет ограничит положение, в котором Штаты будут ощущать всесторонние удобства при реализации поставок дополнительных технологий в любое другое государство.