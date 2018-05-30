Сегодня, 04:30

На Парламентской ассамблее НАТО украинские представители со своих «приставных мест» сделали сенсационное сообщение, должное открыть глаза мировой общественности на новые «происки Москвы». Оказывается Кремль санкционировал разработку нового бактериологического оружия.

Украина обвинила Россию в создании мутанта вируса эболы и оспы, который способен привести к уничтожению большей части населения западных стран, что приведет к неконтролируемой паники и хаосу. По словам украинских представителей, ими были скрупулезно изучены тендеры на закупку ингредиентов для создания вакцин от смертельно опасных болезней, которые объявлялись Россией на протяжении нескольких лет.

Изучив данные о российских госзаказах, украинские аналитики пришли к выводу, что Москва вновь, после развала СССР, приступила к созданию бактериологического оружия. Эксперты НАТО отнеслись к заявлению Киева более чем сдержанно. Российские аналитики считают, что подобные заявления со стороны Киева «вдохновлены» недавней информационной атакой против России официальным Лондоном, пытаясь «делом Скрипалей» раздуть антироссийскую истерию.