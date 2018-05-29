Симоньян жалеет украинцев из-за блокировки российских СМИ

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Главный редактор RT считает, что в Украине часть провайдеров уже начала заниматься блокировкой к некоторым Интернет-ресурсам. Речь идёт в частности о РИА Новости и РИА Новости Украина.

Маргарита Симоньян в своём недавнем интервью заявила, что жалеет украинцев из-за блокировки в стране российских СМИ. Она считает, что много граждан Украины заходят на сайты информагентств РФ и читают там новости.

Главный редактор RT добавляет, что людей якобы «вынуждают жить в зоопарке» или же «в другом измерении», в котором нет Крымского моста.

Как сообщают те же российские СМИ, при попытке зайти на сайт РЕН ТВ, НТВ, ВГРК, Россия 1, Россия 24, Звезда, Первый канал и РИА Новости и Р-Спорт появляется сообщение о том, что доступ ограничен. Однако оно есть далеко не у всех пользователей, об этом сообщают в социальных сетях украинцы.