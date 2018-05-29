Киев придумывает проблемы Крымскому мосту

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Представитель президента Украины рассказал, что мост через Керченский пролив приносит много проблем России.

Борис Бабин объяснил, почему новый мост негативно влияет на экономику России. Эксперты сообщают, что украинцы продолжают придумывать все новые проблемы, которые якобы возникают у Крымского моста. На этот раз в Киеве сообщили, что мост мешает торговым судам. По его словам, любая авария на территории Черного моря может привести к ужасным последствиям для моста. Причем политик так и не придумал, к каким именно. Также украинские политики рассказали, что строительством Крымского моста Россия пытается ограничить прохождение торговых судов в Мариуполь и Бердянск, то есть пытается оказывать политическое давление на страну, фактически делая невозможным любой вывоз товара.

Ранее Петр Порошенко также рассказал о массе проблем в связи со строительством моста через Керченский пролив. По словам президента, таким образом Россия пытается увеличить поток туристов, а само название «Крымский мост» является пропагандой. Также Петр сообщил, что Россия незаконно проверяет украинские суда на территории Черного моря.