Абрамович купил в Израиле элитный особняк за 28 млн долларов у «Чудо-женщины»

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Бывший российский олигарх и губернатор Чукотки, а теперь гражданин Израиля, после переезда в Тель-Авив начал обживаться, прикупив дорогую недвижимость. Видимо, он намерен прожить здесь длительное время.

Роман Абрамович купил в Израиле элитный особняк за 28 миллионов долларов у супруга актрисы Галь Гадот, которая стала широко известна после исполнения роли «Чудо-женщины» из нашумевшего супергеройского боевика. Олигарх в благодарность за предоставление ему израильского гражданства уже сделал крупный благотворительный взнос. Он передал 70 миллионов шекелей на специальный больничный лифт в клинике Шиба.

В Великобритании, где Абрамович часто проживал в последнее время, отношение к российскому олигарху изменилось, и не в лучшую сторону. Ему задержали оформление визы, из-за чего владелец футбольного клуба «Челси» не смог посмотреть в своей ложи финал Кубка Англии. Теперь Абрамовичу, инвестировавшему в экономику Великобритании огромные средства, придется для получения визы раскрыть источник происхождения своих миллиардов.