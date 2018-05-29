Политолог высказался о назначении врио губернатора ЯНАО Артюхова

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Несмотря на молодость, он имеет хорошее образование, отмечает Олег Матвейчев. Об этом информирует RT.

Политолог и профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев высказался о назначении на пост врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. По словам эксперта, нынешний глава известная личность в регионе.

Несмотря на молодость, у него хорошее образование и есть опыт работы в качестве помощника губернатора, где он заработал определенный авторитет. Именно из-за этого Артюхов был рекомендован к участию в «Лидерах России», где он показал высокие результаты. По мнению политолога, Дмитрий Артюхов имеет превосходные способности, которые помогут ему продвинуться по карьерной лестнице. Он стал врио губернатора ЯНАО по указу Владимира Путина.