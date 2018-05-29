«Дикий и голодный медведь»: Премьер-министр Украины Гройсман жёстко высказался о России

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По словам политика, если постараться завести дружбу с таким животным, то всем понятно, чем она закончится.

Глава правительства Украины Владимир Гройсман на своей официальной странице в Twitter жёстко высказался о России. Политик рассказал об отношениях между двумя странами аналогией.

В своём сообщении Гройсман предложил представить, что в клетке сидит дикий, злой и голодный медведь. Затем, если зайти к нему в клетку и предложить дружить, то всем понятно, чем такая дружба может закончиться, заканчивает свою мысль премьер-министр.