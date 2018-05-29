Палестинцы пытаются прорвать морскую блокаду сектора Газа

Сегодня, 16:05

Патрульные катера Израиля уже отправились на перехват. Бунтующие назвали акцию «Корабли свободы», и отправились штурмовать сектор Газа.

Несколько небольших лодок во главе большого судна отправились с берега анклава с целью прорвать сектор Газа и выйти «во внешний мир». На борту лодок находятся палестинцы, в том числе и иностранные студенты. Некоторые ранены и нуждаются в медицинской помощи. Однако митингующие не собираются отступать даже после предупреждения со стороны Израиля.

Палестина выступает против изоляции анклава, а также хочет, чтобы об их положении узнал весь мир. Акция создана из-за «Марша возвращения», который начался в марте. Также событие приурочено к «Флотилии свободы», которая состояла из нескольких судов и парома «Мави Мармара», попытавшийся прорвать блокаду. Израиль выдвинул предупреждение, что они не пропустят лодки, однако их просьбы не были услышаны, и караван двинулся дальше. В ходе дальнейшего столкновения погибли 9 человек.

На данный момент Израиль потребовал митингующих с «Кораблей свободы», которые пытаются прорвать сектор Газа, покинуть бухту во избежание столкновений с военными силами.