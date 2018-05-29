«Терминатор» добрался до Челябинской области

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На вооружение танковой дивизии, которая базируется в Челябинской области, поступит новое вооружение. Известно, что для проведения испытаний будут доставлены десять боевых машин поддержки танков «Терминатор».

В танковую дивизию Центрального военного округа будут доставлены десять боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Такую информацию распространили в пресс-центре ЦВО. Техника прибудет в Челябинскую область для проведения испытаний.

Известно, что поставки произойдут в третьем и четвертом кварталах. Во время проведения испытаний необходимо будет определить форму и способ применения данных типов машин во время боя. Такую информацию журналистам предоставил начальник автобронетанковой службы округа Андрей Терюхов.

Разработчики рассказали, что Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ «Терминатор» создана на основе танка Т-90. На вооружении у нее находятся две пушки калибра 30 миллиметров, а также крупнокалиберный пулемет. Для борьбы с танками, «Терминатор» оснащен противотанковым комплексом «Атака-Т». Для управления боевой машиной необходим экипаж из пяти человек, основной задачей которых является поражение целей в виде танков, легкобронированных автомобилей, а также живой силы противника.