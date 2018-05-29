Жириновский: Волна беженцев из Ирана идет на Южный Кавказ

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Лидер партии ЛДПР проанализировал ситуацию на Ближнем востоке и сообщил, что может начаться новая война.

Во время «Примаковских чтений» Владимир Жириновский рассказал, что он имеет образование востоковеда, поэтому, он разбирается в ситуации, которая сложилась в Иране. Ранее сообщалось, что США вышли из иранского договора, поэтому в стране возможен социальный взрыв. Лидер ЛДПР сообщил, что начнется еще одна война в мире. Также он добавил, что Иран - стабильная страна, однако власти могут не справиться с экономическим бунтом общества. Политик объяснил, что на данный момент Ближний Восток самая напряженная точка в мире, регион, проповедующая ислам. «Сунниты и шииты никогда не смогут ужиться вместе. Война в Корее и Вьетнаме закончилась, однако от этих военных действий не стоит ожидать положительного исхода», заключил Владимир. Также прогнозируется большая волна беженцев из Ирана, которая идет на Южный Кавказ.

Беженцы из Ливии и Сирии уже приходят в Европу. Иранцам бежать некуда, поэтому, они пойдут в Грузию, Армению, Азербайджан и Россию. "Встречайте беженцев из Ирана в Ростове и на Кавказе, мы же не отгородимся от них как США от Мексики", - говорит Жириновский. Глава ЛДПР подчеркивает, что он не хочет начала новой войны, однако это событие неизбежно. Также политик упрекнул США в отстраненности от проблем в мире.