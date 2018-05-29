«Асад в истерике, в Дамаске паника»: Грузия разрывает все дипотношения с Сирией

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Причиной стало признание сирийской стороной независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал замглавы грузинского МИД Давид Дондуа сегодня, 29 мая, на брифинге. По его словам, признание Сирией независимости региона – продолжение того необратимого процесса, который Россия начала ещё в 2008 году.

Заместитель главы МИД Давид Дондуа заявил, что Грузия разрывает все дипломатические отношения с Сирией. Все необходимые процедуры уже начаты.

Решение разорвать дипотношения было принято после того, как Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Эти государства признаны до конца независимыми так и не были, хотя и старались отсоединиться от Грузии. К примеру, в международных документах ООН Абхазия отмечается, как часть Грузии, а Южную Осетию независимым государством признали только 4 члена ООН и 5 стран, которые сами являются не признанными мировым сообществом.

Анатолий Бибилов, который является сейчас главой Южной Осетии, заявляет, что признание Сирией независимости этих территорий – это продолжение процесса, который РФ начала ещё в 2008 году. Он надеется, что дипломатические отношения межу Сирией и Аланией начнут завязываться и продолжат развиваться.

По словам Бибилова, это событие важное и историческое. Он считает, что «новые друзья» нужны странам, которые оказались в тяжёлых международных условиях, и столкнулись с терроризмом.

Глава региона также выражает Сирии и Башару Асаду своё признание и отмечает, что готов наладить тесные связи политического, культурного и гуманитарного характера.

Реакция российских пользователей в социальных сетях на эту новость была не однозначной, некоторый сатирично заявили: «Асад в истерике, а в Дамаске паника». Некоторые же люди выступили с противоположным мнением.