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Украина продолжает стягивать значительные силы к линии разграничения на Донбассе, одновременно усиливая плотность артиллерийского огня по населенным пунктам. По мнению экспертов, Киев готовит наступление вопреки минским договоренностям.

В ЛНР заявили о масштабном минировании местности украинскими силовиками. По данным разведки, солдаты ВСУ ставят минные заграждения по всей линии своей дислокации и населенных пунктов, находящихся в «серой зоне». Местные жители вынуждены оставаться на территории своих сел и поселков, чтобы не погибнуть от подрыва на мине.

Ранее сообщалось, что по сведениям некоторых источников, Киев планирует масштабную провокацию во время проведения в России Чемпионата мира по футболу. Это подтверждается размещением на линии разграничения большого количества техники и запрещенных минским соглашением тяжелых вооружений. К «серой зоне» стягиваются также добровольческие полки, которые в основном выполняют карательные функции против мирного населения.