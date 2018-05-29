МИД РФ: «Доказательств нет, дело Скрипаля рассыпается»

Сегодня, 14:30

Такое заявления сделал глава ведомства на пресс-конференции в Минске. Он также считает, что часть стран из-за солидарности осуждают Россию и винят её.

Глава МИД РФ Лавров на пресс-конференции в Минске заявил, что некоторые страны Запада «пользуются принципом солидарности» и настраивают другие страны против России. Примером, как кажется министру, может быть дело Скрипаля и его дочери Юлии, которых отравили в британском Солсбери.

Лаврову кажется, что доказательств причастия к отравлению РФ нет. На основании этого, как добавляет глава МИД, всё дело «рассыпается». Также он считает, что некоторые страны якобы «воспроизводят такую же схему», но уже и по другим поводам.