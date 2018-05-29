На Черноморском флоте прошли учения по поиску вражеской подводной лодки

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В акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова моряки и летчики ЧФ продолжают совершенствовать боевые навыки. Во вторник на морской полигон вновь пришли корабли.

На Черноморском флоте прошли учения по поиску и уничтожению вражеской подводной лодки. Для выполнения учебно-боевого задания были привлечены корабли ударной группы, возглавляемые малыми противолодочными кораблями «Ейск» и «Муромец». Под водой действовала дизельная субмарина «Новороссийск». В небе поиск и координацию осуществляли самолеты-амфибии Бе-12, а также вертолеты Ка-27.

В расчетное время подводная лодка условного противника была обнаружена на глубине и уничтожена. Командование отметило слаженность и взаимодействие экипажей, отличное владение современными системами поиска. Вражеская лодка была уничтожена одним торпедным залпом. На прошлой неделе силами Черноморского флота отрабатывался поиск отряда боевых кораблей.