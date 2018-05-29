В Кремле объяснили, как можно назвать расследование Мюллера

Сегодня, 14:01

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал расследование, которое проводится специальным прокурором Робертом Мюллером. По его мнению, оно так же эффективно, как «толочь воду в ступе».

Специальный прокурор Министерства юстиции США Роберта Мюллера в отношении предвыборной компании Дональда Трампа проходит уже не один месяц. За океаном ищут доказательства вмешательства в них России. Напомним, что руководство РФ ранее уже заявляло о своей непричастности к данному выбору американского народа.

Теперь же пресс-секретарь Владимира Путина во время брифинга заявил, что есть надежда на скорое окончание данного расследования и возобновление честного имени нашей страны, ведь прямых доказательств вмешательства России в американские выборы президента Мюллер так и не нашел. Песков уверен, что дальнейшее продолжение расследования является бессмысленным.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что расследование Мюллера столкнулось с серьезным противодействием со стороны компании Concord Management, которая наняла достаточно сильных адвокатов. В результате в ходе судебного рассмотрения дела, адвокаты предложили разобрать все случаи вмешательства США в дела других государств начиная с 1945 года.