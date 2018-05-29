Песков заявил, что обмен Сенцова на Вышинского не произойдет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никакого предложения об обмене Олега Сенцова на Кирилла Вышинского не поступало и не смог ответить, кто вообще должен инициировать диалог об обмене.

В одном из последних интервью Дмитрий Песков заявил, что ни о каких инициативах касательно проведения обмена в Кремле не знают. Напомним, речь идет о возможности обмена украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Украине.

Песков заявил, что это кардинально разные ситуации, поскольку Сенцов был причастен к организации террористической группы, совершавшей преступную деятельность на территории Крыма, а дело Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене, является «примером давления на журналистов».

Пресс-секретарь не нашел, что ответить на последовавший вопрос о том, кто в принципе должен инициировать такого рода переговоры, заявив, что не владеет такой информацией.

Тем временем существует информация о том, что в Украине началась блокировка доступа к онлайн-ресурсам РИА Новости и РИА Новости Украина. Руководителем последнего и являлся Кирилл Вышинский.