В Кремле прокомментировали предоставление Абрамовичу израильского гражданства

Сегодня, 13:32

Российские олигархи после введения санкций со стороны США и заявлений Великобритании о замораживании активов граждан России, начали покидать страну. Роман Абрамович, как один из богатейших россиян, не стал исключением и переехал в Израиль.

В Кремле скупо прокомментировали предоставление Абрамовичу израильского гражданства. Дмитрий Песков коротко изложил представителям СМИ позицию президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря, данный факт не привлек особого внимания, так как любой российский бизнесмен имеет право на получение иностранного гражданства и может проживать там, где считает нужным.

Между тем эксперты отмечают, что Абрамович пойдя на этот шаг, получил немало преференций. Во-первых, получил паспорт, который позволяет ему выезжать в 150 стран мира без оформления виз. Во-вторых, что особенно важно, бизнесмен согласно израильскому законодательству, освобожден от налогов по зарубежным счетам и не должен отчитываться о них в Израиле.