"Гений для серой массы": Жириновский вступился за Вайнштейна

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Политик объяснил, по какой причине действия продюсера можно понять и оправдать. Тем не менее, чиновник подчеркнул, что ни в коем случае не призывает общественность к изнасилованиям, а всего лишь хочет предотвратить подобное.

По словам Владимира Вольфовича, который вступился за Харви Вайнштейна, продюсер - это "настоящий гений, который трудится для серой массы" и дарит миру шедевры. Жириновский убежден, что лучше иметь некоторые "отклонения" и позволять себе находить "отдушину", чем оставаться ни на что не способным "тюфтей".

Чиновник также обратил внимание на тот факт, что обвиняемые Харви Вайнштейна в изнасилованиях и домогательствах актрисы приходили к нему сами и могли ожидать, на что рассчитывает мужчина. Более того, как подчеркнул Жириновский, заявлять о таком следовало гораздо раньше.