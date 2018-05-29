Песков подтверждает телефонный разговор Путина и Эрдогана

Сегодня, 13:16

Президенты России и Турции обсуждали ситуацию в Сирии. Изначально информация о переговорах появилась в турецких СМИ.

Дмитрий Песков, глава пресс-службы Владимира Путина, в официальном порядке подтверждает телефонные разговор российского лидера и Реджепа Эрдогана. На вопрос журналистов пресс-секретарь главы РФ ответил короткое «да».

Турецкие СМИ первыми заявили, что Реджеп Эрдоган разговаривал по телефону с Владимиром Путиным, причем президенты обсуждали ситуацию в Сирии. Более точную информацию правительство пока не распространяет.

На днях Путин встретился с Эммануэлем Макроном в Петербурге, но они не обсудили отравление Скрипалей в Великобритании, о чем рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.