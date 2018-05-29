Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии

Сегодня, 13:05

Во вторник завершилась успехом многолетняя работа южноосетинских и абхазских дипломатов с представителями министерства иностранных дел САР. Также огромное значение приобрело влияние российской стороны.

С сегодняшнего дня Сирия стала четвертой страной, которая признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Были подписаны дипломатические протоколы на уровне государственных посольств, после чего в трех республиках появятся посольства и консульские представительства. Сообщается также, что взаимодействие будет налажено во всех сферах, прописанных в положении Венской конвенции. Напомним, что после распада СССР, когда Борис Ельцин предлагал бывшим союзным республикам «столько суверенитета, сколько можно взять», Грузия не дала самостоятельности Абхазии и Южной Осетии, более того, республики были по-сути оккупированы грузинскими националистами. Обстрел южноосетинских населенных пунктов летом 2008 года грузинскими военными заставил Россию вмешаться в конфликт. Впоследствии Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости.