Крымский мост охраняют три артиллерийских катера Каспийской флотилии

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Они уже переброшены из Астрахани в Керчь. Катера принадлежат проектам 1204 «Шмель» и 1400М «Гриф-М».

Крымский мост дополнительно уже охраняют три артиллерийских катера, принадлежащие Каспийской флотилии. По внутренним водным путям их перебазировали в Керчь из Астрахани. Отмечается, что судна предназначены для манипуляций на внутренних акваториях. Вооружением выступают 76-милимметровое артиллерийское орудие и 17-ствольная пусковая установка (140-мм неуправляемых ракет). Это касается проекта 1204.

В рамках проекта 1400М катера могут охранять прибрежные районы, совершать открытые рейды и проверять внутренние водоемы. Здесь на вооружении турельно-башенная пулеметная установка серии «Утес-М».