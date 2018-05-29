Премьер-министр Израиля провел экстренную встречу с министрами силового блока

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Биньямин Нетаньяху провел экстренную встречу с министрами силового блока. Такая необходимость возникла после обстрела еврейского государства со стороны сектора Газа.

Сегодня 29 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание на которое были приглашены все министры-силовики. Сообщается, что во время встречи обсуждались вопросы безопасности еврейского государства. Напомним, что несколько дней назад Израиль был обстрелян со стороны сектора Газа.

Согласно официальной информации, в сторону еврейского государства было выпущено 27 снарядов. Израильские военные заявили, что такой массированный удар стал крупнейшей атакой палестинцев, начиная с 2014 года. После обстрела информация о жертвах и пострадавших на данный момент не поступала.

Итоги проведенного премьер-министром Израиля совещания пока неизвестны. Специалисты предполагают, что будут предприняты дополнительные меры по безопасности, которые сделают невозможными дальнейшие обстрелы.