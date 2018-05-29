Ушаков: Макрон и Путин не обсуждали отравление Скрипалей

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Встреча президентов состоялась в Петербурге в рамках международного экономического форума. Инцидент в Солсбери произошел 4 марта, Юлия Скрипаль на днях вышла на связь с публикой.

Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации, заявляет, что в Петербурге на деловой встрече Владимир Путин и Эммануэль Макрон не обсуждали отравлений Сергея и Юлии Скрипалей. Президенты встретились на международном форуме по экономике.

В Солсбери 4 марта заявили, что 66-летний Юрий Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу Лондона, был отравлен со своей дочерью. В результате проверки британская сторона обвинила в этом Россию, но последняя отрицает разработку препарата «Новичок» на своей территории, даже во времена СССР.