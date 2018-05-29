В Израиле заявили, что Россия продолжила удивлять весь мир

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Израильский эксперт считает, что в следующем году РФ перенесёт своё посольство в Иерусалим. Он также рассмотрел несколько неожиданных реверансов в сторону государства от главы МИД Лаврова и Марии Захаровой.

Эксперт Соломон Манн на своей официальной странице в Facebook заявил, что Россия своими заявлениями продолжила удивлять весь мир. Он сообщает, что Лавров неожиданно для всех сообщил, что на сирийских границах должны находиться только сирийские войска. Затем спикер Захарова уточнила, что РФ выступает против наличия на этих приграничных территориях военных из Хизбаллы.

По словам Соломона Манна, Захарова отметила, что РФ будет решать боевые задачи там, где происходит борьба между "Исламским государством"* и "Джабхат ан-Нусрой* (запрещены в РФ).

Специалист добавил, что лично отпразднует День России в посольстве Тель-Авива. Связанно такое заявление с тем, что появилось очень много слухов о переносе посольства РФ в Иерусалим.