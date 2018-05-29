Белый дом призывает Трампа встретиться с Путиным

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Появление документа с призывом встречи инициировано политологами и дипломатами. В их числе оказались глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, экс-сотрудник Государственного департамента Джеймс Джатрас, бывший работник ЦРУ Рэй Макговерн.

Посредством сайта Белого дома Трампа призывали к встрече с Путиным. Кроме всего прочего, на данном мероприятии настаивает общественная организация "Русский дом". Согласно действующему американскому законодательству, требуется сбор 100 тысяч подписей до 20 июня, чтобы в Белом доме подготовили официальное заявление.

По информации источников, поставленная цель, на первый взгляд, кажется невыполнимой. Тем не менее, в данном случае эту возможность может облегчить заявление и с других стран. Инициаторы предполагают, что смогут достигнуть необходимого порога численности.