В Крыму высказались насчёт заявления о потере Украиной контроля на границах полуострова

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Заместитель председателя правительства полуострова Полонский считает, что государство должно «не перекладывать ответственность на чужие плечи».

Недавно представитель президента Украины по Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил, что в некоторых регионах возле полуострова появились приступные группировки, которые устраивают антиукраинские акции. В частности, в Геническом районе местным властям и правоохранителям тяжело бороться с ситуацией. Бабин заявил о потере Украиной контроля на границах полуострова.

В Крыму же решили высказаться насчёт этих слов. Зампред российского крымского правительства считает, что «Украина должна обратить внимание на свои проблемы, а не перекладывать их на плечи другого региона». Полонский считает, что это провокация. По его словам, якобы российские силовики борются с таинственными шпионами из Украины.

В свою же очередь Бабин в рамках своего заявления сообщил о российских провокаторах и организованных группах. Получается, что по сути две стороны обвинили друг друга в одном и том же.