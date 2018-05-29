Сенатор США: Ким Чен Ын не ликвидирует ядерное оружие

Сегодня, 10:14

Лидер КНДР освободил невиновных американцев и взорвал уже неисправный объект. Он только создает видимость того, что он мирный, разумный и открытый, уверен Марко Рубио.

Марко Рубио, сенатор США, заявляет, что Ким Чен Ын не ликвидирует ядерное оружие. Лидер КНДР создает видимость, что он открыт к мирному диалогу, освободив троих граждан США, которые и так были невиновны, и уничтожив объект, а он, вероятно, уже не был пригодным к эксплуатации. Отмечается, что эта территория была предназначена для испытаний, а подобные мероприятия можно проводить где угодно.

По мнению американского чиновника, Ким Чен Ын испытывает психологическую привязанность к оружию ядерного характера, что позволяет ему чувствовать себя основной фигурой и влиятельным на мировом уровне. Предугадать дальнейшее развитие отношений США и КНДР сложно, так как оба президента отличаются своей переменчивостью.