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Высота скульптуры достигает 3,5 метра. Финансирование проекта на себя взял депутат Госдумы Александр Ильтяков, который владеет в посёлке животноведческой фермой.

В российском селе Частоозерье Курганской области установят первый памятник президенту РФ Владимиру Путину. 29 мая проведут церемонию открытия скульптуры.

Источники сообщают, что сзади фигуры бессменного российского лидера расположится карта страны, её высота и ширина в целом достигнет шести метров. Депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что установка 3,5-метрового памятника является его личной инициативой, которая вовсе не согласованна с президентской администрацией.

Высокопоставленное лицо отмечает, что скульптурная композиция будет предотвращена от возможных нападений хулиганов, в связи с этим по периметру уже установлены камеры видеонаблюдения.