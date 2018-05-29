Сегодня, 08:09

Несмотря на то, что появились факты полностью разрушающие версию о безальтернативной причастности российских спецслужб к преднамеренному отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, тема продолжает муссироваться. В частности, Би-би-си подготовила интервью с лечащими врачами пострадавших.

В Солсбери медики объяснили выздоровление Скрипалей экстренным медикаментозным вмешательством по «правильно схеме» и слаженной работой персонала клиники. Кроме того, прозвучало еще одно любопытное признание о неких «информированных международных экспертах». Эта оговорка, по мнению независимых аналитиков, лишний раз подтверждает, что на территории Великобритании и ряда западных стран находятся образцы нервно-паралитического бинарного вещества «Новичок».

Также врачи признались, что с самого начала были в растерянности и не верили в выздоровление Скрипалей. Особенно низко оценивались шансы на выживание пациентов после того, как эксперты заявили о примененном химическом оружии. Напомним, российская сторона полностью отрицает свою причастность к отравлению и настаивает на открытом расследовании инцидента.