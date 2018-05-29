«Должны знать»: Постпред Порошенко заявил о потере контроля на украинских границах Крыма

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Борис Бабин сообщает, что там существуют приступные группировки, которые стараются проводить митинги и акции антиукраинского характера. Кроме того, в некоторых регионах они «раскачивают ситуацию».

Постпред президента Украины Петра Порошенко по Автономной Республике Крым Борис Бабин в своём недавнем интервью заявил о частичной «потере контроля» на украинских границах Крыма. По его словам, России нужно этот канал, чтобы обеспечивать полуостров с сельским хозяйством и индустрией питьевой водой. По словам представителя президента, есть несколько вариантов – это если кто-то из политиков «откроет вентиль с водой», но это маловероятно, юридический вариант и работа российских адвокатов в украинских судах. Также он отметил тенденцию, из-за которой власти буквально теряют контроль в ряде приграничных населённых пунктах, например, в Геническом районе.

По словам Бабина, люди должны знать, что там появились приступные группировки, которые стараются проводить антиукраинские акции. Всё это «расшатывает ситуацию». Считать военной ещё пока ещё не стоит, но она всё же может быть опасной. На небольшом местном уровне бороться с этим полиции и властям тяжело. Однако спецслужбы и центральные аппараты власти действуют.