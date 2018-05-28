В ДНР рассказали о неудачной попытке прорыва украинской ДРГ

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Эдуард Басурин отчитался об очередном провале украинских силовиков. Это была далеко не первая попытка со стороны Киева по-тихому прорвать линию обороны в ДНР.

В сообщении Басурина отмечается, что в ходе неудачной операции Украина потеряла двух военнослужащих. Он заявил, что украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию ДНР для дальнейших провокаций, однако попала на минное поле, в результате чего и раскрылась. Помимо двух убитых, двое бойцов ВСУ получили ранения, но им удалось скрыться от подавляющего огня ополченцев. Столкновение произошло 27 мая, в воскресенье.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали минировать территорию у Горловки. Также Басурин рассказал свою версию гибели 15-летней девочки под Торецком.