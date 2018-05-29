В Сеть попали видео запуска ракеты "Овод" с Су-57

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Зона любого военного конфликта в мире является естественной территорией для того, чтобы там испытывать новейшие вооружения в боевых условиях. Россия, как говорят в Одессе, продемонстрировала, что «их у неё, таки, есть».

С голубизны высокого неба Сирии ВКС России продемонстрировали высокую эффективность своих новейших ракет «Овод». Они запускались с истребителей Су-57.

В Сети уже доступно короткое видео этого события. Видно, как новейший «Овод» уходит с самого современного истребителя ВКС России из числа тех, что размещаются в Сирии. Боевая эффективность этого вооружения, пока не показана и не разглашается.

Известно лишь то, что Россия в Сирии опять смогла удивить весь мир своими боевыми возможностями.

В Сеть попали сведения, что «Овод» поучил для своей боевой части систему наведения, являющуюся «инерциальной».

Ранее это держалось в секрете. Теперь видео пуска «Овод» с Су-57 стало доступным на видео.

Разрушающее действие новой ракеты не показано потенциальным противникам. Как говорят старые евреи, но «поподумать уже надо». А продолжение «Таки - могут делать и таки – могут и сделать».