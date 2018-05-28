Россия и Иран получили от Сирии список кандидатов в конституционную комиссию

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Документы передали в Дамаске послам государств. Представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура уже изучает список, об этом рассказал Майкл Контет, представитель известного дипломата.

По словам Майкла Контет, в офис специального представителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры пришел документ, где указаны имена кандидатов в сирийскую конституционную комиссию. На данный момент список детально изучается, позже ответственные дипломаты сделают окончательные заявления.

Список кандидатов в официальную конституционную комиссию от Сирии получили Иран и Россия. Документ передали послам в Дамаске, теперь власти должны ознакомиться с ним. Вопрос о создании комиссии рассмотрели в Сочи в конце января, ее представители будут работать в Женеве.