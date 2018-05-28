Отравление Скрипалей приписывают Роману Абрамовичу

Сегодня, 19:04

На сегодняшний день тема ещё довольно громкая и щепитильная. По сей день никто не выяснил, и только продолжают догадываться, кто же на самом деле может быть причастен к "отравлению века". Теперь вину в отравлении Скрипалей приписывают Роману Абрамовичу.

Британский таблоид заявил о своих догадках о связи отъезда Абрамовича из Великобритании, упомянув также выражения Терезы Мэй о "высокой вероятности" участия российской стороны к отравлению агента ГРУ.

Стоит заметить, что российский миллиардер отправился из Британии на территорию РФ 10 марта на частном лайнере сразу после игры своего клуба «Челси». Такой резкий вылет насторожил Терезу Мэй, которая тут же высказалась по этому поводу не в пользу Абрамовича, обвинив его в, якобы, причастности к отравлению Скрипалей.

На сегодняшний день предприниматель остается в России из-за проблем с инвесторской визой, и теперь вернуться в Великобританию у него получится только после того, как он точно определит, откуда у него столько денег.

Добавим, что сейчас бизнесмен в Израиле, где будет оформлять гражданство этой страны.