В Твери открыли памятник Герою России пограничнику Елизарову

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Памятник Владимиру Елизарову открыли в день Пограничника, который отмечается 28 мая.

Конструкцию возвели на площади Конституции в Твери. Владимир Елизаров - пограничник и вагоностроитель, который на протяжении долгого времени служил на границе. Мужчина закончил профессиональное училище в 1991 году, после чего работал в качестве токаря на одном из заводов.

В ноябре его призвали в армию, а на следующий год Елизарова перевели в Таджикистан на границу. То место стало роковым для Владимира, так как 13 июля 1993 года на границу напали 250 противников. Солдаты держали позицию около 11 часов. Елизаров все еще поддерживал своих сослуживцев, даже получив серьезное ранение. Но в итоге Владимира убили.

Всего в том бою убили 25 российских солдат. Всех, участвующих в том бою, наградили званием героя России, четверо из них получили звание после смерти.

Ранее на цеху висела табличка с именем Елизарова, теперь же возвели еще и памятник.