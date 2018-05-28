ДНР объясняет свою версию гибели 15-летней школьницы под Торецком

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Эдуард Басурин называет информацию в украинских СМИ «вбросом». Трагедия произошла в Железном Донецкой области.

Украинские силовики, находящиеся в Донбассе, заявили, что со стороны ополченцев был обстрелян Железный под Торецком, это привело к гибели 15-летней школьницы. Представитель ДНР Эдуард Басурин объясняет свою версию произошедшего.

По его словам, обстановка в регионе спокойная и с их стороны обстрелы не проводили. Возможно, девочка погибла из-за взрывного устройства или в результате неосторожного обращения с военным боеприпасом. Басурин подчеркивает, что в последнее время информационные «вбросы» в украинских СМИ против ДНР наблюдаются постоянно и этот инцидент не является исключением.