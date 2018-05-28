В честь Дня России в Кремле проведут торжественный приём

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На мероприятии будет присутствовать в районе 1,5 тысячи человек. В это количество войдут высокопоставленные чиновники, духовенство и звёзды культуры.

Недавно стало известно о распоряжении президента РФ Путина. В документе указывалось, что 12 июня в честь Дня России в Кремле проведут специальный торжественный приём для 1,5 тысячи гостей. На него смогут попасть члены действующего правительства, чиновники из Совфеда и Госдумы РФ. Также на мероприятие пригласили духовенство из различных ответвлений религии, общественников, глав дипломатических миссий, а также известных деятелей из области искусства и культуры. Об этом указывается на официальном сайте правовой информации.

Также известно, что приём будут организовывать сотрудники администрации российского президента, ФСО и управлению делами главы государства. Подобные приёмы проводятся в России ежегодно.

Стоит отметить, что в РФ следующая неделя будет очень напряжённой – люди будут работать шесть дней, начиная с 4 июня понедельника, по 9 июня субботу. Затем будут официальные трёхдневные выходные, которые связанны с государственным праздником День России.