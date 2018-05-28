США аннулировали визу ООН Константина Косачева

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На это повлияло внесение Вашингтоном его имени в санкционные списки. Данное ограничение не позволило дипломату посетить заседание Генассамблеи в конце мая.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что Госдепартамент США аннулировал действующую и имевшуюся в его паспорте визу для участия в заседаниях ООН через 2 недели после внесения его в санкционный лист. Данная специальная годовая виза имела гриф ООН. Из-за такого решения Вашингтона сенатор пропустил очередное заседание Генассамблеи 22 мая. При этом дополнительное обращение к властям Белого дома не дало никаких результатов, ведь ответа не последовало.

В апреле Минфин США в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» 2017 года расширил санкции против РФ, куда дополнительно внесли 24 бизнесменов и официальных лиц, а также 14 компаний. Тогда же под рестрикции попал и сенатор Константин Косачев.