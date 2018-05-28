Лавров: Террористы в Сирии пошли в наступление

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В последнее время террористические организации на территории Сирии начали массово активизировать свои силы.

Сергей Лавров, министр иностранных дел, сообщил, что в районе эт-Танфа, который контролируют США, боевики пошли в наступление. Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Организации, связанные с «Исламским государством»*, существование которых запрещено на территории России, в последнее время начали активно вести боевые действия. Лавров объяснил, что действия террористов кажутся ему странными, так как эт-Танф не имеет никакого значения для военных операций. Также министр подчеркнул, что военные действия начались и возле лагеря для беженцев Рукбан. «На границе Сирии должны находиться военные только этой страны, но никак не США», - заключил Лавров. Также политик надеется, что США в скором времени выведут свои войска.

27 мая в России сообщили о смерти четырех военных, которые находились в Дейр-эз-Зор. Еще несколько солдат получили ранения тяжелой степени. По данным Минобороны РФ, солдаты убили 43 противника.