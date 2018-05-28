В ДНР заявили, что ВСУ устанавливают минные заграждения у Горловки

Сегодня, 15:11

Об этом заявил один из местных военачальников. По его словам, украинские военные успешно устанавливают боеприпасы в районе Дзержинска. Также появилась специальная станция для прослушки раций и телефонов.

В ДНР заявили, что ВСУ активно устанавливает минно-взрывные заграждения у Горловки возле подконтрольных территорий Дзержинска. Один из местных военачальников Басурин заявил, что кроме мин появилась и специальная станция радиоэлектронной разведки. Она нужна для проведения успешной военной операции и для предотвращения действий противника. При помощи его ВСУ будут в рамках ООС прослушивать рации военнослужащих ДНР.

Прослушки связи необходимы во избежание различных засад. Так вечером 26-го мая бронегруппа ООС на БМП попали в засаду. После огневого столкновения при поддержке соседних пунктов, были уничтожены ДРГ противоборствующей стороны. В результате один военный ВСУ погиб.

Однако в это же время сегодня в пресс-центре ООС заявили, что интенсивность боевых действий на неподконтрольных территориях Донбасса значительно уменьшилась.