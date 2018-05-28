Падение самолетов на Кубе и в Иране зависит от санкций США

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Страны вынуждены обращаться за деталями и авиатранспортом на «черный рынок». К такому выводу пришли эксперты издания Тhe Еconomist, проанализировавшие ситуацию в мире и экономические эмбарго как следствие определенной нерешенности политических вопросов.

Последний раз кубинский самолет потерпел крушение 18 мая, тогда погибли 112 граждан. Торговые санкции наносят прямой вред гражданской авиации. В рамках запретов компании имеют право делать запрос на американские лицензии, но государственная фирма не может себе позволить много таких обращений в финансовом плане. Кредит не является выходом, так как в США финансисты очень осторожны. Самолету, упавшему 18 мая, было 39 лет.

Что касается Ирана, то тут ситуация скандальнее. На днях по указу Дональда Трампа были введены санкции в отношении лиц и субъектов, помогающих иранским авиационным предприятиям «Mahan Air», «Caspian Air», «Meraj Air» и «Pouya Air». В таких условиях Иран обращается к черному рынку, где закупает запчасти для имеющихся самолетов, качество которых вызывает сомнение. Отмечается, что США также не доверяет качеству иранских лайнеров и до ядерной операции Барака Обамы были выданы американские лицензии на ремонт некоторых самолетов ВВС Ирана. Отмена авиационных санкций со стороны США в будущем может спасти множество жизней. Получается, что из-за санкций США на Кубе и в Иране участились падения гражданских самолётов. Ситуацию с Ираном комментировал Алексей Пушков.