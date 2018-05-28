Глава Якутии сообщил о досрочной отставке

Сегодня, 13:28

В России продолжается череда уходов высокопоставленных чиновников со своих постов. Это затрагивает как федеральные ведомства, так и регионы.

В этот раз о своей досрочной отставке сообщил глава Якутии. Информацию об этом он разместил в своём аккаунте в Instagram.

Егор Борисов сообщил сегодня о том, что намеревается покинуть пост руководителя региона. Согласно тексту его сообщения, решение о сложении полномочий является вполне осознанным и вызванным собственным желанием.

Глава Якутии проинформировал, что всегда являлся сторонником необходимости ротации кадров. Он полагает, сейчас настал именно тот момент, когда Якутии нужен новый лидер.

Выборы нового главы Якутии состоятся, видимо, этой осенью. О точной дате их проведения станет известным в течение ближайших дней.

Кто станет врио главы республики до выборов, пока не известно.

Ряд политологов считают отставку главы Якутии не случайной. Они связывают её с «плохими» итогами голосования в республике на выборах президента. Путин получил там 64,4% голосов.

Их оппоненты возражают, это, конечно, не 80%, но тоже неплохой показатель.

Борисов занимал свой пост руководителя Якутии с 2010 года. В последнее время сообщалось о том, что у него серьёзные проблемы со здоровьем.