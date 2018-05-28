Могерини заявила о намерениях отдельных стран ЕС по защите инвестиций в Иране

Сегодня, 13:04

Демонстративный выход США из ядерной сделки с Ираном стал неприятным сюрпризом как для крупнейших европейских компаний, так и для государственных структур. Возникшие противоречия грозят превратиться в «бунт» Брюсселя против политики Вашингтона.

Верховный представитель по иностранным делам Федерика Могерини заявила о намерениях некоторых стран ЕС по защите своих инвестиций в Иране, несмотря на санкции, предпринятые США. По словам высокопоставленной чиновницы, европейские страны не намерены терять долгосрочные и выгодные контракты из-за односторонней позиции Вашингтона. Европейский союз имеет свою точку зрения на сотрудничество с Тегераном.

Первым шагом на пути к «самостоятельности» стало недавнее решение стран ЕС о юридическом запрете на исполнение санкций США в отношении Ирана, которые могут нанести вред европейским компаниям и странам. Характерным примером может стать заключение контракта между Францией и Ираном на поставку 100 пассажирских авиалайнеров. Санкции США могут обернуться для Парижа огромными финансовыми потерями.