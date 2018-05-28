В Сирии террористы создали новую группировку для отпора Дамаску

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Войска САР готовятся к наступлению на позиции боевиков в провинции Дараа. Новоиспеченная «Армия спасения» намеревается дать отпор.

Дамаск продолжает зачищать территорию Сирии от террористов. Сейчас 4 дивизии войск САР, спецназ «Силы Тигра», отряды 9-й ударной бригады, республиканская гвардия, союзные шиитские ополченцы, 15-я дивизия спецназа, палестинские отряды «Лива аль-Кудс» и объединения изо всех арабских стран направились в провинцию Дараа. Местные боевики объединились со сторонниками из провинции аль-Кунейтра и создали новую группировку «Армия спасения» для отпора Дамаску.

Армия Сирии призывает противников сдаться, забросав их позиции листовками предполагаемого сценария боя: добровольная эвакуация, улаживание правового статуса на месте или разгромное поражение. Террористы пока что молчат.