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Наступившую за последние четыре года тишину многострадального города вновь нарушили звуки взрывов и визг осколков. Международная общественность в лице представителей Коалиции и наблюдателей ООН пока никак не отреагировали на инцидент.

Как сообщают военные корреспонденты с места событий, в Сирии боевики провели минометный обстрел жилых кварталов Алеппо. Два городских района, которые только недавно начали восстанавливать после многолетних военных действий, вновь подверглись разрушениям. Террористические группировки, вышедшие из зимнего окружения, продолжают наращивать силы на окраинах города, который является важным стратегическим пунктом.

Правительственные войска САР открыли ответный огонь. Российская сторона, по мнению международных экспертов, также должна отреагировать на провокации. Напомним, что военные специалисты и силы российских ВКС присутствуют на территории Сирии по просьбе легитимного главы страны Башара Асада. Между тем, как войска Коалиции под руководством США не получали мандат на свое присутствие ни от сирийских властей, ни от соответствующей структуры ООН.