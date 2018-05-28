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Видеоролик был записан в провинции Дамаск в населённом пункте Кутсея. Партнёрша военного была одета в черкесский национальный костюм. Дело в том, что в Кутсеи живут черкесские переселенцы – потомки выходцев из Кавказа. Скорее всего танцор также является представителем этой народности.

В интернете появилось видео, на котором сирийский солдат с «Калашниковым» станцевал на камеру лезгинку с девушкой. Во время всего танца военный держал в руках автомат. Скорее всего мужчина с его партнёршей на видео пренадлежат к черкесскому народу.

В тематических группах в социальных сетях пользователи активно делятся роликом. Среди некоторых, он даже стал популярным. Комментаторы всё же пришли к выводу, что автомат нужно было убрать, потому что он мешал, а войны «вообще надоели».